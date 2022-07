Armi e droga in casa nel Cosentino: un arresto

Aveva in casa droga di vario tipo, armi e munizioni oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti ed è stato arrestato dai carabinieri.

Un uomo di 47 anni, di Mirto-Crosia, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai militari della locale stazione unitamente ai colleghi del Reparto territoriale di Corigliano Rossano per detenzione ai fini dello spaccio di droga e detenzione di armi e munizioni.

In casa dell'uomo, in seguito ad una perquisizione, sono stati trovati 4 dosi di cocaina, un involucro con 5 grammi della stessa sostanza, 18 dosi di hashish, 300 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione e 120 euro in banconote di piccolo taglio. Inoltre, nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato due coltelli da caccia, un revolver a salve calibro 380 e relative munizioni, ed infine una cartuccia calibro 44 magnum. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Castrovillari.