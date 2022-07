Incidente stradale sulla Modica-mare: feriti padre e figlio, grave il giovane

E' stato trasferito al Trauma center di Catania il giovane rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale verificatosi questo pomeriggio sulla Modica-mare, in contrada San Filippo. Per cause da accertare si sono scontrati un'auto Peugeot e un motociclo con a bordo padre e figlio. Le ferite più gravi le ha riportate il giovane che, dopo essere stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore "Nino Baglieri" di Modica, è stato trasferito a Catania in eliambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato ferite importanti. Il padre del ragazzo si trova ricoverato all'ospedale di Modica. Sul posto dell'incidente sono intervenuti il 118, la Polizia di Stato e la Polizia locale di Modica che ha eseguito i rilievi per stabilire dinamica ed eventuali responsabilità.