Modica Calcio ambiziosi per l'Eccellenza: confermato in panchina Giancarlo Betta, Rigoli direttore generale area tecnica

Inizierà il 25 luglio la preparazione del Modica Calcio al prossimo campionato di Eccellenza. Lo hanno confermato i dirigenti della società rossoblù durante l'incontro con i giornalisti per illustrare i programmi della stagione 2022-2023. Programmi ambiziosi, come ha tenuto a precisare Pino Rigoli, nominato direttore generale dell'area tecnica. “E’ un piacere per me tornare a lavorare in prima fila per il Modica, dove ho cominciato nel 2002, ha affermato Rigoli. Abbiamo confermato la guida tecnica a Giancarlo Betta, il cui secondo sarà il modicano Ciccio Di Rosa. Abbiamo confermato 5 giocatori della scorsa stagione e stiamo procedendo a completare la rosa che sarà di 22-24 giocatori in tutto con tanti giovani promettenti”

La dirigenza rossoblù ha sciolto le riserve in merito ai lavori da eseguire al “Vicenzo Barone”. Investirà oltre 20 mila euro nell’adeguamento dell’impianto sostituendosi di fatto all’amministrazione comunale e al Libero consorzio provinciale che non sono riusciti a trovare il modo di ed i tempi per ristrutturare l’impianto. Salvo Di Raimondo, Mattia Pitino e Danilo Radenza hanno confermato il loro impegno, hanno ribadito la loro volontà di investire e di portare il Modica in alto. Hanno rafforzato la società con il presidente Peppe Rizza e si sono affidati per la parte tecnica a Pino Rigoli. “Continueremo a giocare al “Barone” – ha detto Mattia Pitino- La società investirà una bella somma per allargare il campo di gioco fino a 58,5 metri che è il minimo che Il Comitato regionale ci ha chiesto e grazie a questi lavori otterremo, ma solo per quest’anno, la deroga che cin consentirà di giocare nell’impianto di via Nazionale. Sarà anche creata una tribuna per tifosi ospiti da 250 posti circa, dove attualmente ci sono i gradoni della vecchia tribunale B, per liberare spazio in tribuna A per i tifosi rossoblù”. Salvo Di Raimondo ha precisato che i lavori cominceranno al più presto e saranno conclusi prima dell’inizio ufficiale della stagione prevista a fine agosto.

NELLA FOTO, da sinistra: Salvo Di Raimondo, Mattia Pitino e Danilo Radenza