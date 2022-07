Inquilino moroso, alcune dritte per evitare o contenere le perdite

Quando si mette in affitto un immobile ci si espone anche al rischio di incappare in inquilini che pagano in ritardo o non pagano affatto il canone mensile.

La morosità di alcuni inquilini è una tendenza in crescita, incrementata anche dagli ultimi avvenimenti legati alla pandemia.

Senza dubbio si tratta di situazioni che non giocano a favore dei proprietari, che in questo modo perdono risorse, sotto molti punti di vista.

Innanzitutto, non percepiscono il canone dovuto per diversi mesi, poi, qualora dovessero procedere per vie legali, anticiparne anche le spese e, in ogni caso, pagare le tasse anche sui canoni non versati.

In effetti, la legge, non mette a disposizione dei proprietari molti strumenti per difendersi dagli inquilini che non pagano.

Le strade possono essere diverse, ma richiedono tempo e inevitabili perdite da parte del proprietario.

In caso di morosità, infatti, quest’ultimo può procedere con una lettera di diffida rivolta all’inquilino, per intimargli di lasciare l’appartamento, avviare una procedura di sfratto, procedere con una mediazione civile per trovare un punto d’incontro con l’inquilino.

A titolo preventivo può solo stipulare una polizza assicurativa che si attiva in caso di mancato pagamento da parte del locatario.

A ben guardare, però, esiste un altro strumento che può essere attivato se si segue un nuovo approccio nell’affitto del proprio immobile, innovativo e ancora poco convenzionale.

Si tratta della procedura digitalizzata elaborata da Zappyrent, la piattaforma online dedicata all’incontro tra domanda e offerta degli affitti immobiliari.

Attraverso il sito Zappyrent i proprietari e gli inquilini possono gestire ogni fase precedente e successiva alla firma del contratto d’affitto direttamente online, risparmiando tempo e denaro.

La grande novità, però, risiede nella particolare protezione che Zappyrent offre ai proprietari di casa, da eventuali situazioni di ritardo o mancato pagamento del canone da parte dell’inquilino.

Questa politica si basa su due aspetti fondamentali, una selezione consapevole dei futuri inquilini e la garanzia di pagamento sull’account del proprietario.

Limitare le occasioni di morosità, infatti, parte sin dalla fase di scelta dei locatari che occuperanno l’immobile. Zappyrent facilita questa selezione da parte dei proprietari attribuendo un punteggio di merito ad ogni utente in cerca di casa, attraverso la piattaforma online, assegnato loro sulla base di specifiche informazioni legate anche alla puntualità di pagamento durante esperienze precedenti.

In questo modo il proprietario avrà maggiori informazioni su cui basare la scelta di affittare o meno la propria casa.

In seconda battuta, dopo la stipula del contratto, Zappyrent garantisce il versamento del canone mensile, lo stesso giorno di ogni mese, anche a prescindere dal pagamento dell’inquilino.

Questo, per il proprietario, vuol dire ricevere con certezza le somme dovute anche in caso di morosità da parte di quest’ultimo.