Schiamazzi e alta velocità nella Movida di Floridia: arrivano i carabinieri

Da due mesi non riescono a riposare tra schiamazzi e rombi di motori. Così la Movida di Floridia si è trasformata da due mesi a questa parte in un vero e proprio incubo. I cittadini residenti in via Mattarella dicono che il vaso è colmo ed a nulla sono valse le loro proteste con l'amministrazione Carianni.

Così ieri sera per fare tornare la quieta nel quartiere (zona cosiddetta circuito) è stato necessario fare intervenire i carabinieri. Così intorno a mezzanotte i militari dell'Arma hanno organizzato controlli e posti di blocco. Tante le persone identificate e sanzionate per schiamazzi notturni. Ma tornata la quiete, stasera il problema rischia di ripetersi in via Mattarella. Sembra un fenomeno irreversibile.