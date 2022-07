Vinciullo: un milione dalla Regione per il secondo lotto della Palazzolo - Giarratana

E’ stato, finalmente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il Decreto di finanziamento del 2° lotto della S.P. 23 “Palazzolo-Giarratana”.

Ad ulteriore chiarimento per i tanti che hanno cercato di accreditarsi il finanziamento, tengo a precisare che i lavori non interessano la parte attualmente chiusa in fase di consolidamento quanto, invece, il primo tratto fra la SS124 e il Km 2.2. Lo comunica Vincenzo Vinciullo.

Le somme, al solito, arrivano dalla scorsa Legislatura e dal Programma Operativo Complementare (POC) di cui sono stato il relatore e presentatore dell’Ordine del Giorno approvato con i voti contrari dei componenti dell’attuale Governo regionale.

Esprimo la mia soddisfazione per la conclusione della prima fase dell’iter tecnico-amministrativa e, nel contempo, ha concluso Vinciullo, non posso non prendere atto che la programmazione da me predisposta nel 2017 continua a produrre i suoi effetti positivi sulla provincia di Siracusa.