Fucilate a Siracusa contro l'auto di un collaboratore del sindaco

Alcuni colpi di fucile sono stati esplosi contro una macchina parcheggiata al cimitero di Siracusa. Il mezzo appartiene a Giovanni Di Lorenzo, collaboratore del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che riveste il ruolo di delegato del quartiere Neapolis, ma negli ultimi mesi ha avuto mandato dall'amministrazione di occuparsi delle questioni legate alla gestione del cimitero. Sono stati alcuni passanti a chiedere l'intervento degli agenti di polizia che si sono recati sul posto per verificare quanto accaduto. Il delegato del sindaco si trova al palazzo della Questura di Siracusa per sporgere denuncia. Le attenzioni della polizia, in questa fase, sono concentrate sull'attivita' amministrativa del collaboratore del sindaco.