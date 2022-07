Covid, nel Ragusano registrato leggero calo dei contagi

Nessun decesso per Covid nel Ragusano nelle ultime 24 ore; resta quindi fermo a 578 il numero delle persone decedute nei comuni iblei dall’inizio della pandemia. I positivi al virus calano leggermente. Nel report Asp del 12 luglio sono 6.096 (ieri erano 6.208): 6.022 si trovano in isolamento domiciliare e 74 sono ricoverati in ospedale. Ecco il dettaglio dei positivi: Acate 103, Chiaramonte Gulfi 95, Comiso 442, Giarratana 22, Ispica 250,

Modica 1.289, Monterosso Almo 42, Pozzallo 582, Ragusa 1.345, Santa Croce Camerina 140, Scicli 473, Vittoria 1.239.