Trapani, partnership tra L’Ente Luglio Musicale e l’Unione Maestranze

"Il Luglio Musicale Trapanese e l’Unione Maestranze, le due principali realtà culturali trapanesi, insieme per un progetto di valorizzazione culturale del patrimonio musicale locale, quale espressione di tradizioni e memorie”, così afferma Natale Pietrafitta, consigliere delegato dell’Ente Luglio Musicale Trapanese. “Lavoreremo ad un evento di grande importanza con il duplice scopo di diffondere la cultura musicale e la promozione delle nostre tradizioni, nonché come tassello di richiamo per il turismo estivo”, afferma Giovanni D’Aleo, presidente dell’Unione Maestranze. La direzione artistica del progetto è affidata a Walter Roccaro in collaborazione con Giuseppe De Caro.