Modica, concerto dell'Orchestra del Bellini di Catania nel chiostro di Palazzo San Domenico

L'orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania si esibirà sabato a Modica, nel chiostro di Palazzo San Domenico. Il concerto è in programma alle 21 con ingresso libero e prenotazione obbligatoria on line o al botteghino del Teatro Garibaldi di Modica. In programma "Le Quattro stagioni': musiche di Vivaldi, Torelli e Mozart. Il concerto rientra nel cartellone delle manifestazioni estive della Fondazione Teatro Garibaldi e del Comune.