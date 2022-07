Incidente a Rosolini, scontro tra Suv e Smart: madre e figlia ferite

Un incidente stradale si è verificato questa mattina verso le 11,30 a Rosolini, in contrada Codalupo. Due auto per cause ancora da accertare, si sono scontrate nelle vicinanze del passaggio a livello, a una cinquantina di metri dal Punto Brico. L'impatto è avvenuto tra un Suv, con un cinquantenne alla guida ed una Smart con una coppia, più una bambina nell'abitacolo. Il fuoristrada procedeva in direzione Rosolini. Nell'impatto ad avere peggiori conseguente è stata la piccola utilitaria. Nell'impatto madre e figlia sono state sbalzate fuori dall'abitacolo finendo sull'asfalto. Pare che si trattasse di una famiglia di rosolinesi. Scattato l'allarme sul posto è arrivata una Gazzella del radiomobile dei carabinieri di Noto ed un'ambulanza del 118. Madre e figlia sono stati trasferiti all'ospedale, ma secondo quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita. Praticamente illeso il conducente del Suv che lavora in un'azienda agricola.