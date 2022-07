Siracusa, ad Ortigia con il Festival “Artieri” alla scoperta degli artigiani in bottega

“Artieri Mercato Creativo”, il primo Festival di Arti e Mestieri della Sicilia, farà tappa all’isola di Ortigia dal 15 al 24 luglio (dalle ore 18:00 alle ore 24:00), presso Largo Aretusa e in varie locations dell’Isola.

Entrare in contatto con l’alto artigianato italiano, che da esperienza si traduce in emozione, osservando dal vivo come si realizzano i manufatti, passeggiando per Siracusa e perdendosi nelle botteghe e negli atelier degli artigiani locali, che si racconteranno attraverso le proprie opere. Questo è molto altro sarà il Festival “Artieri”.

L’artigianato, l’arte, la cultura e la creatività di più di 50 artieri italiani saranno assoluti protagonisti della III edizione del Festival, ideato e organizzato da Angela Cacciola e Maria Grazia Barbagallo, e inserito nella Rete di Festival Areasud e in Italiafestival, l’associazione nazionale che riunisce, sotto l’egida dell’Agis, i più importanti festival italiani.

Non solo mostre di settore ed esposizioni di prodotti unici con il mercato creativo, in modo da far riacquisire al Made in Italy il valore che gli spetta, ma anche tanti eventi collaterali tra: presentazioni di libri, concerti, più di venti laboratori con dimostrazioni dal vivo degli artieri, mostre e passeggiate diffuse, in collaborazione con l’associazione Kairos, in giro per Siracusa alla scoperta dei quartieri e degli antichi mestieri.

L’edizione 2022 di “Artieri” vede nuovamente la partnership con Agnese Milazzo e Serena Gilè, ideatrici e curatrici dell’evento collaterale “Le Vie del talento”, che condurrà i visitatori alla scoperta dei talenti, o per meglio dire degli “artieri”, che proprio a Siracusa coltivano la loro vena creativa: più di venti partecipanti tra fotografi, scultori, illustratori, pittori, ceramisti, stilisti, artigiani, orafi e scenografi apriranno le porte del loro mondo. Attraverso una “mappa dei talenti” il visitatore potrà perdersi in un percorso in spazi selezionati, che per l’ occasione si trasformeranno in piccole gallerie espositive (tra cui bar, ristoranti, negozi, librerie, laboratori artigianali, atelier, piazze e palazzi storici).