Canicattini, prima unione civile tra Giorgia e Daniela

Prima cerimonia ufficiale di Unione Civile nel pomeriggio di oggi a Canicattini Bagni tra due giovani 27enni, Giorgia Rubera e Daniela Mirabile. Ad officiale la cerimonia è stata la Vice Sindaca Marilena Miceli, alla presenza dei testimoni, la sorella Nadia Rubera per Giorgia e lo zio Daniele Mirabile per Daniela.

Coronano così felicemente il loro sogno d’amore e la scelta di condividere la vita insieme Giorgia e Daniela, superando pregiudizi antichi ma ancora resistenti in alcune frange di popolazione a livello nazionale per quanto riguarda i diritti delle coppie Lgbtq+, e domani a Mirabella Imbaccari concluderanno con una serie di promesse la cerimonia , con familiari e invitati.

«Credo che l'amore, in tutte le sue forme e genere, è il sentimento più bello che possa avvolgere e coinvolgere un essere umano – ha detto la Vice Sindaca Marilena Miceli - e di esso si deve avere il massimo rispetto. Onorata di aver celebrato l’unione di Giorgia e Daniela in quanto sono la testimonianza di un grande coraggio contro quei pregiudizi che separano e isolano le persone».

A Giorgia e Daniela gli auguri del Sindaco Paolo Amenta, dell’Amministrazione comunale e della Presidente del Consiglio comunale Loretta Barbagallo.

NELLA FOTO, al centro: Giorgia Rubera, la vicesindaca Miceli e Daniela Mirabile