Acate, operaio Ivoriano scomparso da giorni: indagini dei carabinieri

Non si hanno ancora notizie, a distanza di giorni di Daouda Diane, ivoriano, 37 anni, mediatore culturale, scomparso da Acate dove lavora e risiede. L’ultima traccia di Daouda è di sabato 2 luglio, in un video in cui si riprende all’interno di una betoniera mentre rimuove i residui di cemento con un martello pneumatico. Dalle 14,30 di quel sabato il suo telefonino non dà più segnali. La moglie e la figlia risiedono in Costa d’Avorio e lui avrebbe dovuto raggiungerle il 22 luglio: per questo appare impossibile che si sia allontanato volontariamente.

L'unione sindacale di base Ragusa, che tutti i giorni è al fianco dei lavoratori migranti, non ha fatto cadere nel vuoto la disperazione di parenti e amici: domenica 10 luglio è stata organizzata ad Acate una manifestazione ed un corteo di protesta, cui ha partecipato anche il sindaco di Acate, perché le istituzioni si occupino della scomparsa di Daouda. A fine corteo i lavoratori hanno lanciato la proposta di organizzare uno sciopero per venerdì 15 luglio.