Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa: arrivati in 248

Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa: nel pomeriggio sono arrivati 248 migranti a bordo di 6 barconi. Il primo blocco di 121 persone, a bordo di quattro diverse imbarcazioni, e' arrivato sull'isola in un paio di ore attorno fra le 13 e le 15. Due sono stati portati al Poliambulatorio per farsi medicare. A 38 miglia dalla costa, la motovedetta Cp319 della Guardia costiera ha avvistato e soccorso una lancia di 7 metri, partita da Sfax in Tunisia, con a bordo 24 migranti: a bordo 8 donne e 1 minore accompagnato. Hanno dichiarato ai soccorritori di essere originari di Mali, Costa d'Avorio, Camerun, Guinea e Burkina Faso. A 11 miglia, una motovedetta della Guardia di Finanza ha agganciato un barcone di 8 metri, partito da Cheba, in Tunisia, con 41 tunisini e palestinesi. Poco prima a 12 miglia, lo stesso mezzo aveva soccorso un barchino con 12 tunisini. E poi ancora 44 migranti sono stati soccorsi da un'unita' della Capitaneria. Erano su un'imbarcazione di 10 metri, partita da Zuara in Libia, e hanno detto di provenire da Bangladesh, Burkina Faso, Egitto, Repubblica Centroafricana, Camerun, Sierra Leone e Costa d'Avorio. Altri 127 migranti, con due barconi, sono arrivati qualche ora dopo. A soccorrere i mezzi, con a bordo rispettivamente 62 e 65 extracomunitari, e' stata una motovedetta della Guardia costiera. Salgono a 376, quindi, gli ospiti dell'hotspot che in giornata era stato svuotato.