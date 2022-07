Borsellino, a Caltanissetta un assolto e prescrizione per due imputati

Una assoluzione e due prescrizioni per i tre poliziotti finiti sotto processo con l'accusa di avere depistato le indagini successive alla strage di via D'Amelio. Sotto processo il funzionario Mario Bo e gli ispettori in pensione Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Ribaudo e' stato assolto perche' il fatto non costituisce reato, per gli altri due il reato e' prescritto. In aula, ad assistere alla lettura del dispositivo, anche Lucia e Manfredi Borsellino. La procura aveva chiesto 11 anni e 10 mesi per Mario Bo e 9 anni e mezzo ciascuno per Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Il tribunale di Caltanissetta ha disposto la trasmissione degli atti alla procura per il falso pentito Vincenzo Scarantino per calunnia e falsa testimonianza, nell'ambito del processo per il depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio concluso con un poliziotto assolto e la prescrizione per due.