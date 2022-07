Siracusa domani a Sant'Antonio i funerali di Roberto Crispino

La Procura di Siracusa ha restituito la salma ai familiari di Roberto Crispino, l'uomo morto la scorsa settimana in un incidente stradale, avvenuto sulla strada per Floridia a poche centinaia di metri dal cimitero di Siracusa. Crispino stava andando a lavoro in moto, quando una donna di origini elvetiche lo ha investito. L'investitrice che è già rientrata in Svizzera è indagata dal pm , Marco Dragonetti. Il magistrato l'ha interrogata due giorni fa alla presenza del suo legaale, l'avvocato Emanuele Scorpo. Domani alle 15,30 verranno celebrati i funerali di Roberto Crispino alle 15,30 nella parrocchia di Sant'Antonio nl quartiere della Pizzuta, a Siracusa. La Siam, la società che gestisce le acque nel capoluogo, chiuderà gli sportelli al pubblico dalle 14,30 alle 16,30 per partecipare al rito funebre. Crispino era un dipendente della Siam.

L.M.