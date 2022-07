Regionali, De Luca: sarò presidente con il 41% di preferenze

"Chiediamo un impegno in prima persona ai sindaci, agli amministratori, a coloro che vivono il territorio. Rappresentanti di organizzazioni sindacali e datoriali, ma anche il cittadino comune. Ecco perché c'è spazio nelle liste di testimonianza. Donne e uomini liberi che non vivono all'ombra del sistema politico regionale. Questo progetto ormai non si ferma, nessuno deve avere dubbi". Lo ha dettto il leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca a Marina di Ragusa. "Ribadisco a chi mette in giro la voce che alla fine l'accordo con De Luca si troverà che non sono né Armao né Lagalla. Non ci sarà alcun accordo e vincerò queste elezioni con il 41 per cento di preferenze. Sarò sindaco di Sicilia con il 41 per cento. - ha aggiunto - Un risultato frutto di una strategia che determinerà per le tre liste principali il superamento del 5 per cento, mentre le sei liste di testimonianza raccoglieranno dal 10 al 12 per cento."