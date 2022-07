Una "due giorni" palermitana per la presentazione dell'ultimo romanzo di Enrica Mormile

Una due giorni palermitana per la presentazione del romanzo di Enrica Mormile “Una vita nascosta”, secondo lavoro letterario della scrittrice dopo “Il viale dei cancelli” del 2019. Sabato scorso, alla Libreria “Tante Storie” di via Ludovico Ariosto, a dialogare con l'autrice e con la docente di letteratura Ersilia Caramuta, è stato Giuseppe Castronovo, titolare della Libreria. Alla presentazione ha partecipato anche il Maestro Peppe Vessicchio, marito di Enrica Mormile, che ha posto l’accento sulle similutidini che si possono individuare tra uno stile di scrittura e l’armonia prodotta da una buona musica. "Una vita nascosta" (Castelvecchi editore, collana Le vele) ha come palcoscenico narrativo Napoli dove, nel 1962, in una rissa notturna, Gennaro, 16 anni, uccide un coetaneo. Il fratello della vittima gli giura vendetta. Insieme a Gennaro viene arrestato ingiustamente anche suo fratello Sandor, prelevato a casa dai poliziotti che non credono alle sue giustificazioni e a quelle della madre. Sandor riesce a fuggire, in Tribunale, mentre viene condotto davanti al giudice: si nasconderà per dodici anni nell’immenso edificio e scoprirà stanze segrete dove incontrerà un fantasma, un nano e un ragazzo ignorante. La vita nascosta del giovane viene descritta da Enrica Mormile in maniera originale, grazie alla sua scrittura piacevole e armoniosa che invita alla riflessione ma, anche, alla fantasia e al sogno. "L'idea della storia di "Una vita nascosta" – ha detto la scrittrice rispondendo alle domande di Giuseppe Castronovo - è nata molti anni fa, quando mi trovai a Castel Capuano per risolvere una questione legale che riguardava l'acquisto di una casa. Nelle sale affollate e caotiche si aggiravano avvocati affiancati da persone con facce poco affidabili. Mi venne da pensare che se un imputato fosse riuscito a fuggire e si fosse nascosto nei meandri di quell'immenso palazzo ci sarebbe potuto rimanere nascosto per mesi". Alcuni brani del romanzo sono stati letti dall’attore Andrea Rizzoli.

Lunedì sera, sempre per l’organizzazione della Libreria “Tante Storie”, un altro appuntamento di prestigio nell’Atrio di Palazzo Steri con gli interventi, tra gli altri, di Gioacchino Lavanco, direttore del Dipartimento di Scienze psicologiche e della formazione dell’Università di Palermo e di Salvatore Lo Bue, ricercatore di filosofia all’Università di Palermo. Anche al Palazzo Steri è intervenuto il Maestro Peppe Vessicchio.

NELLE FOTO: Enrica Mormile, Ersilia Caramuta e Andrea Rizzoli. Il Maestro Peppe Vessicchio e Giuseppe Castronovo