Siracusa, completati i lavori della rotatoria di via Nazario Sauro

Completati i lavori per la realizzazione della rotatoria di Riva Nazario Sauro a Siracusa. Costata circa 46mila euro e realizzata con fondi comunali, è stata completata in un poco più di un mese. Ad abbellire la rotatoria, larga circa 18 metri, un ulivo secolare, alcune essenze autoctone ed un prato verde.

“La nuova opera- dichiara il sindaco Francesco Italia- completa i lavori di riqualificazione avviati nell’area attorno al Talete e quelli sul Lungomare di Levante. La rotatoria, peraltro impreziosita dalla presenza di un ulivo ultrasecolare, renderà più sicura la circolazione veicolare in prossimità dei parcheggi, inserendosi armonicamente nel contesto a ridosso del mercato”.