Catania, sgominata un'altra banda di ladri di catalizzatori

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno denunciato tre persone per il furto di diversi catalizzatori smontati da autovetture parcheggiate all'interno dell'ospedale Cannizzaro. I tre, tutti con precedenti specifici, dopo essersi introdotti furtivamente all'interno del parcheggio multipiano dell'ospedale Cannizzaro di Cataniua, facevano razzia di catalizzatori smontandoli dalle auto che si trovavano parcheggiate. Acquisite le denunce da parte dei proprietari delle auto, gli agenti del Commissariato avviavano immediatamente le indagini e, in breve tempo, riuscivano a risalire agli autori indagandoli per il reato di furto aggravato.