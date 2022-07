Siracusa, non si ferma all'alt della Polizia: denunciato 15enne

Agenti delle Volanti di Siracusa, durante un servizio di controllo del territorio, inseguivano due giovani che, a bordo di un motoveicolo, non si fermavano all’ALT di Polizia e che, giunti in via Danieli, abbandonavano il veicolo, facendo perdere le proprie tracce. A seguito di un controllo, il mezzo risultava rubato e, per tali motivi, il guidatore, un giovane siracusano di 15 anni, una volta individuato ed identificato, è stato denunciato per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Continuano le indagini per individuare il complice.

Inoltre, agenti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio ed hanno identificato 100 persone e controllato 43 veicoli.

Infine, agenti della Stradale hanno denunciato due persone per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e tre persone per guida in stato di ebbrezza.