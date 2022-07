Palazzolo Acreide: sabato e domenica la VII edizione di Vicoli & Sapori

I vicoli del quartiere medievale di San Paolo a Palazzolo Acreide tornano ad accogliere l’evento Vicoli & Sapori, la due giorni promossa dall’omonima associazione di ristoratori di Palazzolo Acreide nata per la promozione del territorio e della sua cultura gastronomica. L’evento che si avvale del patrocinio della Regione Siciliana (Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo) e del Comune di Palazzolo Acreide quest’anno sarà anticipato di una settimana e precisamente sabato 16 e domenica 17 luglio, a partire dalle ore 20.00

Dopo due anni di “quasi” pausa, date le difficoltà causate dal Covid che non hanno consentito il regolare svolgersi della manifestazione bensì solo l’organizzazione di una versione short di Vicoli & Sapori, i ristoratori dell’associazione presieduta dallo chef Paolo Didomenico hanno voluto ancora una volta scommettere su una iniziativa che si pone quale obiettivo quello di promuovere le bellezze della cittadina patrimonio Unesco ed i suoi prodotti tipici rivolgendo il loro caloroso invito a venire ed ammirare Palazzolo Acreide da uno dei suoi angoli più suggestivi.

Il percorso partirà dalla chiesa di San Paolo e si salirà pian piano sino al Castello. Lasciandosi guidare dalle atmosfere che l’evento saprà creare, ci si potrà soffermare nelle postazioni curate dagli chef di Vicoli & Sapori, chef che nei propri piatti continuano a raccontare lo stretto legame tra loro ed il territorio in un vero e proprio viaggio sensoriale, tra storie di uomini e prodotti.