Santa Croce Camerina, a Kaucana nasce lo stabilimento balneare "Pacman"

Inaugurato a Kaucana “Pacman”, il neoarrivato stabilimento balneare sulla spiaggia delle Anticaglie che va ad aggiungersi alla sempre più ricca e variegata offerta turistica sul litorale ibleo.

Il nome scherzoso scelto per il locale a due passi dal mare cita il famosissimo videogame che per i ragazzi cresciuti negli anni '80 non può che significare gioco e spensieratezza. In effetti sembra essere proprio questo lo spirito che i due soci, Marco Sgarioto e Sergio Schininà, hanno voluto trasmettere al loro chalet.