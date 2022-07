Noto, comportamenti violenti del titolare: chiuso un chiosco

Il Questore di Siracusa ha emesso un provvedimento di sospensione per 7 giorni della licenza di un esercizio commerciale di Noto, teatro, nel tempo, di numerosi gravi episodi di violenza ad opera del titolare che hanno richiesto, a più riprese, l’intervento delle forze di Polizia. Il provvedimento di chiusura, al quale si ricorre in casi particolarmente gravi, riguarda un chiosco per la somministrazione di cibi e bevande posto in prossimità della piazza comunale, in corrispondenza della fermata dei bus. Gli uomini del Commissariato di Noto, hanno appurato un sistematico comportamento aggressivo da parte del titolare dell’esercizio commerciale. Invero, questi pretendeva che i turisti utilizzatori degli autobus si rifornissero di cibo e bevande solo presso il suo locale. Ultima, in ordine di tempo, il 24 giugno scorso, l’aggressione ai danni dell’autista di un bus, colpito al volto con pugni e, successivamente, alle gambe con una spranga di ferro. Per tale fatto l’aggressore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.