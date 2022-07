Regionali, De Luca a Fiumedinisi presenta il 'Cammino verso Palermo'

L'ex sindaco di Messina Cateno De Luca ha presentato stamani nel suo paese di origine Fiumedinisi (Me) "il cammino di Cateno verso Palermo", il suo percorso per vincere alle prossime elezioni regionali e diventare Presidente della Regione. L'ex sindaco si è tuffato nel fiume Urigu, a Fiumedinisi, "un posto - ha spiegato che mi scorre nel sangue. Qui facevo il bagno già a 4 anni, quando devo riflettere vengo qui e poi decido". "Si tratta - ha spiegato De Luca - di un cammino in dieci tappe, la prima a Fiumedinisi e l'ultima a Palermo, passando per Messina. Un cammino che simboleggia la mia vita e lo sforzo per arrivare a liberare la Sicilia dalla cattiva politica. Dieci giorni che rappresenteranno anche un momento per evidenziare i dieci comandamenti programmatici, i pilastri sui quali declineremo il programma dettagliato che sarà definito ad agosto con vari tavoli tematici e che sarà presentato ai siciliani a settembre". Alla domanda dei giornalisti Fiumedinisi come Pontida? ha risposto: "No, qua non c'è niente di inventato.Abbiamo evidenziato una delle nostre usanze, Pontida è stata un'operazione di marketing ed è finita male".