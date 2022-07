Miccichè riceve Mannino All'Ars: "Lampedusa è zattera di salvezza"

Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, ha ricevuto a Palazzo Reale, a Palermo, il neo sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, eletto nelle ultime Amministrative.

Il presidente si è congratulato con il primo cittadino, 39 anni, intermediario assicurativo, per il risultato ottenuto in un comune di frontiera schiacciato ogni giorno dalla gestione e dall'emergenza migranti.

"Mannino è un sindaco giovane e sono sicuro che, dopo cinque anni di opposizione, riuscirà a lavorare con entusiasmo e a dare una svolta all'amministrazione di un'isola minore ma molto strategica - ha detto Miccichè -. Lampedusa si trova al centro del Mediterraneo, è una zattera di salvezza, non possiamo respingere le persone. Per questo, penso sia necessario non smettere mai di tenere i riflettori puntati su questa realtà".

Il neo sindaco Mannino ha ringraziato il presidente Miccichè: "A

Lampedusa ci sono problemi ed emergenze che un sindaco, da solo, non può affrontare in maniera efficace - ha sottolineato Mannino -. Serve il sostegno delle Istituzioni a livello nazionale ed europeo. Al presidente Miccichè e a tutto il Parlamento siciliano chiediamo una mano di aiuto e un finanziamento straordinario per le isole minori".