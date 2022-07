Siracusa, il M5S appoggia Barbara Floridia alle presidenziali: gazebo al Tempio di Apollo

Continua l'impegno del MoVimento 5 Stelle di Siracusa in vista delle presidenziali per la scelta del candidato del campo progressista alle prossime elezioni regionali siciliane. Anche Siracusa appoggia Barbara Floridia, senatrice del M5S.

Sabato 16 luglio, dalle 19 alle 22, al Tempio di Apollo (largo XXV luglio), torna in piazza il gazebo del Movimento 5 Stelle e sarà anche l'occasione per aiutare quanti volessero nella registrazione online gratuita, necessaria per poter poi esprimere la propria preferenza il 23 luglio, in occasione delle presidenziali.

Inoltre, il martedì, giovedì e venerdì la sede siracusana del Movimento, in via Malta 61, dalle 17 alle 20, offre supporto e assistenza a quanti desiderano registrarsi gratuitamente sul portale online ed essere così nelle condizioni di poter esprimere la propria preferenza in occasione delle primarie del campo progressista. Il Movimento 5 Stelle ha espresso come sua candidata Barbara Floridia, sottosegretaria alla Pubblica Istruzione. Si vota solo il 23 luglio ed online. È necessaria la registrazione.