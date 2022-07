Moto contro auto a Ragusa sulla strada Malavita, muore centauro 32enne

Un giovane di 32 anni, Giovanni Rizzo, di Santa Croce Camerina, è morto questa sera in un incidente stradale verificatosi alla periferia di Ragusa, in contrada Malavita. Il 32enne era alla guida di una moto che si è scontrata con un'auto. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Giovanni Rizzo è morto sul colpo; inutile l'intervento del 118. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale di Ragusa. Il giovane lavorava in un supermercato.