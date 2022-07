Modica, mercoledì 20 luglio in scena Enrico Lo Verso con "Mito in fabula"

Torna nella sua terra, dopo 400 sold out in Italia e all’Estero ENRICO LO VERSO, portando in scena MITO IN FABULA, un viaggio nel Mito, nella leggenda, nel sogno...nella coscienza. Il 20 luglio a MODICA all’ Anfiteatro San Giuseppe U Timpuni alle ore 21,30, uno spettacolo dedicato al MITO, quello classico ma sempre contemporaneo. Uno spettacolo che “pesca” dal passato e dalla poesia epica, per ritrovare insegnamenti e valori che oggi, a distanza di 2000 anni dalla stesura delle Metamorfosi, sono straordinariamente attuali. Lo spettacolo nasce con l’intento di avvicinare il pubblico alla lettura e alla classicità, abbattendo quella diffidenza che accompagna certe opere memorabili, ma considerate del passato. Un cast di eccezione costituito da un grande “mattatore” Enrico Lo Verso, da musicisti straordinari e da “ospiti” speciali, che per ogni spettacolo evento, porteranno il loro omaggio al Poeta.Una compagnia in itinere che cambia ogni sera grazie al contributo di artisti, locali, personaggi della cultura e dello spettacolo del territorio, che hanno scelto di essere con noi e con il pubblico. La regia, di Alessandra Pizzi, sceglie di “spogliare” il mito della sua austerità per renderlo umano, mortale. L’allestimento essenziale, conferisce alla narrazione la dimensione ludica e onirica, non priva

di spunti e accenni al mondo circense e al sogno felliniano.

Musicisti d’eccezione sostengono il racconto, Francesco Mancarella al pianoforte e Lorenzo Mancarella al clarinetto, rievocano dimensioni oniriche e interpretano la favola. A sottolineare la magia le coreografie di danza aera di Marilena Martina, scandiscono il tragico volo di Icaro, l’entusiasmante nascita della Primavera, il commovente amore di Callisto, l’ira di Atena e la sorte di Aracne.

I biglietti si possono acquistare on line: www.ciaoticket.it

INFO E PRENOTAZIONI 327 9097113.