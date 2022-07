Abusi sessuali su una ragazzina: 42enne arrestato a Caltagirone

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri a Caltagirone, in provincia di Catania, con l'accusa di aver usato violenza nei confronti di una ragazza ora 19enne, ma 13enne all'epoca dei fatti. I militari hanno eseguito un mandato d'arresto europeo emesso dalla magistratura tedesca.

Elementi utili in ordine alla presenza a Caltagirone dell'uomo erano stati forniti ai carabinieri dalla 'Divisione S.i.r.e.n.e.' del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell'Interno, che si occupa dello scambio informativo con le omologhe unità estere, Secondo le accuse, Il 42enne durante la sua permanenza in Germania si sarebbe reso responsabile di violenza sessuale sulla minorenne. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone a disposizione dell'autorità giudiziaria.