Covid, lieve aumento di contagi nel Ragusano: morta una donna

In lieve aumento il numero dei positivi al Covid nel Ragusano. A dirlo sono i dati del bollettino dell’Asp di Ragusa del 14 luglio. I positivi in totale sono 6.474 (ieri erano 6.426 i positivi): 6.402 in isolamento domiciliare, 72 ricoverati in ospedale. I morti salgono a 580: è deceduta, nelle ultime 24 ore, una donna di 91 anni di Ragusa. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 122 Acate, 103 Chiaramonte, 525 Comiso, 24 Giarratana, 284 Ispica, 1.393 Modica, 46 Monterosso, 550 Pozzallo, 1.478 Ragusa, 164 Santa Croce Camerina, 448 Scicli, 1.265 Vittoria.