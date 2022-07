Automobilismo, si corre domenica a Monterosso Almo lo slalom "Memorial il Piccolo William"

Domenica prossima, con inizio alle 9, si disputerà la settima edizione dello “ Slalom di Monterosso Almo – memorial il Piccolo William” , organizzata dall’associazione Street Racers. La gara sarà valevole per la coppa Aci Sport e tappa Campionato Siciliano.

La Street Racers è un’associazione nata nel 2009 dall’impegno di un giovane modicano, Mike Cannizzaro, di organizzare gare automobilistiche nel proprio territorio. Da allora ad oggi non si è mai fermato, organizzando varie manifestazioni sia all’interno della propria provincia, ma anche oltre, grazie ai componenti del gruppo che si sono sempre più ampliati e rafforzati creando una vera e propria grande famiglia che collabora per la buona riuscita di ogni gara. Alcune delle manifestazioni organizzate dell’ associazione sono : ” Cronoscalata Catania- Etna”, “Slalom di Chiaramonte Gulfi” ,” Cronoscalata Avola- Avola antica”, ” Slalom della città Iblea” , ” Slalom di Caltagirone”, ” Slalom della citta’ Barocca ” , ” Slalom città di Bronte” e ” Slalom di Monterosso Almo- memorial il piccolo William “.