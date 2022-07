Basket, serie B: il capitano Andrea Sorrentino rinnova con la Virtus Ragusa per il quinto anno consecutivo

La Virtus Ragusa in piena attività per completare il roster in vista del prossimo campionato di serie B di basket. Per la quinta stagione consecutiva con la maglia biancoblu il capitano Andrea Sorrentino rinnova il suo impegno rimanendo al centro del progetto tecnico e sarà inoltre un importante punto di riferimento, oltre che sul campo, anche nello spogliatoio ibleo.

Sorrentino, guardia classe 1990, alto 1,90 cm fa il suo esordio cestistico nel 2005/06 nella prima squadra della Virtus Ragusa in B1. Dal 2006 al 2010 ha militato al Basket Club Ragusa nella serie C nazionale. Nella stagione successiva sempre nel Basket Club Ragusa ma in serie B. Nel 2010/2011 ha fatto parte della nazionale italiana Under18. Nel 2011 passa a Ferrara in serie B. La stagione successiva torna nel capoluogo ibleo per giocare per due anni nella Virtus Ragusa. Dal 2014 al 2016 milita sempre in serie C con l’Aretusa Siracusa per poi passare nella stagione 2017/2018 in serie B con Costa D’Orlando. Da Settembre a Dicembre sempre dello stesso anno in serie B nel Crema. Da Gennaio 2019 gioca a Ragusa prima in serie C Silver e nelle ultime due stagione in serie B.

«Sono contento di continuare ad indossare la maglia della Virtus – le prime parole del confermato capitano ibleo – una maglia che mi sento cucita addosso. È per me un onore continuare a giocare nella società in cui sono nato e cresciuto cestisticamente e per questo mi sento un privilegiato nel difendere i colori della mia città. Grazie a tutta la dirigenza e a tutto lo staff che mi ha dato fiducia in primis come capitano e poi come giocatore. Quello appena passato è stato un anno difficile ma pieno di emozioni e soddisfazioni che abbiamo acquisito sul campo e che rimarranno indelebili".