Palermo, Accardi: "Abbiamo riacceso l'entusiasmo dei tifosi, domani arriva Brunori"

"Brunori? Ci siamo sentiti da poco e mi ha scritto 'ci vediamo domani'. Lo aspettiamo a braccia aperte. È un ragazzo eccezionale e ha dimostrato quello che sa fare. Non vediamo l'ora di rivederlo in squadra". Così Andrea Accardi, difensore del Palermo, intervenuto oggi in conferenza stampa dal ritiro dei rosanero, anticipando il ritorno nel team siciliano di Matteo Brunori, dalla Juventus. L'italo-brasiliano nella scorsa stagione ha realizzato 29 reti che hanno trascinato il Palermo in Serie B. Accardi, che ha rinnovato il suo contratto con i rosanero pochi giorni fa, ha anche parlato del percorso fatto dal club dalla sua rinascita: "Non mi aspettavo che in tre anni potessimo bruciare le tappe e tornare in B, la cosa più bella è stata vedere riaccendersi l'entusiasmo in una città che si era spenta, non vedevo questo entusiasmo dal 2003/2004 quando il Palermo è tornato in A dopo tanti anni".