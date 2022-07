Si sono conclusi nei tempi previsti i lavori sulla A18 Siracusa-Gela di rimodernamento stradale tra il chilometro 25 e il chilometro 31 (all'altezza di Cassibile) e domani, come preannunciato, la tratta tornerà percorribile in piena sicurezza dalle 9 del mattino, garantendo una viabilità fluida e ponendo fine ai disagi dei weekend per chi si muove in direzione sud. Lo rende noto Autostrade Siciliane.