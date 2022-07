L'Arabia Saudita ha annunciato l'apertura del proprio spazio aereo a tutti i vettori civili senza discriminazioni, compresi i voli da e per Israele. Per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, atteso oggi a Riad, si tratta di una 'decisione storica'.Intanto l'ambasciata americana a Kiev ha chiesto agli americani in Ucraina di "lasciare immediatamente" il Paese utilizzando mezzi privati via terra, se possibile farlo in sicurezza