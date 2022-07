Vela, scatta la Malta - Siracusa: 30 equipaggi per il trofeo 'Easy Perfection'

È stata presentata alla stampa la 62ma edizione della regata internazionale Malta-Siracusa, organizzata dalla Lega Navale di Siracusa e dal Royal Malta Yaching Club.

Saranno 30 gli equipaggi, italiani e maltesi, che si contenderanno il trofeo Easy Perfection (dal nome della barca che a fine degli anni ‘80 lo vinse per 3 volte consecutive) assegnato alla prima imbarcazione in overall.

La regata partirà da Malta venerdì 15 alle ore 14 e si svilupperà sulle 108 miglia. Regata sempre più tecnica perché dall’anno scorso prevede il giro attorno all’isola di Gozo attraversando il canale tra Gozo e Comino.

Gli altri trofei in palio sono: il trofeo Saro Di Trapani per la prima classificata in classe crociera; il trofeo Pietro Piazza per la prima barca siracusana che taglia il traguardo;

il trofeo Giancarlo Patti per il più giovane velista; in palio c’è sempre il trofeo per l’imbarcazione che riesce a battere il record di percorrenza.

La premiazione sarà domenica 17 presso la sede della Lega Navale di Siracusa alle ore 12.00.