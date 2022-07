Il boss di Siracusa torna in carcere dopo una settimana di libertà

La polizia ha eseguito stamane, su delega della Procura Distrettuale antimafia di Catania, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip del Tribunale di Catania Chiara Di Dio Datola nei confronti di Alessio Attanasio, 51 anni, ritenuto responsabile dell'omicidio di Giuseppe Romano, avvenuto a Siracusa nel marzo 2001. Le indagini sono dirette dai pm Alessandro La Rosa e Alessandro Sorrentino, coordinati dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo.

Attanasio, detenuto da tempo in regime di 41 bis, condannato in passato in quanto ritenuto al vertice dell'organizzazione mafiosa denominata Bottaro Attanasio, lo scorso 7 luglio era stato scarcerato dalla casa circondariale di Nuoro per espiazione della pena. Attanasio per l'omicidio ddi Romano è stato condannato con sentenza di primo grado, ancora non definitiva, del gennaio 2022 alla pena di 30 anni di reclusione.

Attanasio che nel frattempo ha conseguito una laurea in Giurisprudenza ha presentato negli anni più di 600 ricorsi in Cassazione.