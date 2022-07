Valente: "Contento di essere rimasto al Palermo" e Floriano firma fino al 2023

"Sembra di non esser mai andati a casa. Ritrovare questo gruppo fantastico, che ha fatto quel miracolo un mese fa, è bellissimo. Sembra di ritornare in famiglia e si respira un'aria bellissima. Sono contentissimo di essere rimasto".

Così Nicola Valente, esterno d'attacco del Palermo, in conferenza stampa. Il classe 1991 nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della cavalcata dei rosanero, culminata con la vittoria dei playoff di Serie C. Valente ha rinnovato col Palermo dopo che il suo contratto si era concluso lo scorso 30 giugno: "Se mi avessero offerto due o tre anni altrove, avrei comunque scelto di fare un anno qui a Palermo. Gioco questo campionato per la maglia del Palermo, dopo ogni partita sarò felice di aver dato tutto per questi colori". Valente non vede l'ora di tornare in campo misurarsi col campionato di Serie B: "Questa è un'occasione che non devo perdere: ho trent'anni e sono nel momento giusto - ha spiegato l'ex Carrarese -. Mi sento un giocatore di Serie B, ma mi devo sentire anche uno di A, per avere stimoli. Io dimostrerò alla gente, se meriterò di giocare, che posso meritare questa categoria. Voglio solo lavorare, 'mangiare' l'erba per far vedere che posso starci".

Infine, sul suo legame col tecnico Baldini, Valente ha concluso:

"Tutto quello che avrò, me lo sarò guadagnato. Sono stato legato ormai quattro anni con lui, ma se non vado fa giocare altri. Lui parla di Serie A? Non dice parole a caso: penso anche io che si possa fare. Noi lo seguiamo in tutto e per tutto. Quando è arrivato l'anno scorso, in pochi ci credevano. Chiedo ai tifosi di continuare a starci vicini: andiamo insieme avanti in questo percorso, anche perché sarà uno dei campionati di B più difficili degli ultimi anni".

Roberto Floriano ancora al Palermo.

L'esterno d'attacco, dopo aver visto scadere il suo contratto lo scorso 30 giugno, ha siglato un nuovo accordo col club rosanero fino al 2023. "A Roberto il bentornato a Palermo da parte del presidente Dario Mirri e dell'intera famiglia rosanero", scrive il club di viale del Fante.

