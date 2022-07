Siracusa, chiusi per 10 giorni due chioschi di Ortigia

I Carabinieri della Stazione di Ortigia, nel pomeriggio di oggi, hanno notificato a 2 attività commerciali (chioschi di bevande e altri prodotti di ristorazione) la sospensione emessa dal Questore di Siracusa su richiesta della Stazione Carabinieri . I Carabinieri di Siracusa in diverse occasioni, tra cui la tristemente nota rissa di Pasqua, sono intervenuti per sedare turbative di ordine pubblico in prossimità di queste attività commerciali.

Più volte è stato accertato che i 2 chioschi erano anche ritrovo abituale di soggetti con precedenti di polizia.

La chiusura e la relativa sospensione dell’attività decorrerà dalle 17,30 di domani 16 luglio ed avrà durata di 10 giorni e, in caso di ulteriori violazioni, comporterà la più grave sanzione della cessazione permanente dell’attività.