Polizia penitenziaria: altro agente aggredito al carcere di Augusta

Il Sippe, sindacato di polizia penitenziaria, denuncia la grave situazione nel carcere di Augusta. In una nota inviata al Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Carlo Renoldi, viene segnalata l’ennesima aggressione grave contro un poliziotto penitenziario. "Nel carcere di Augusta - afferma il dirigente sindacale Sebastiano Bongiovanni - è da tempo che il Personale non si sente tranquillo, non si sente tutelato. Si ha addirittura l’impressione che gli agenti abbiano anche paura di andare a lavorare. Chiediamo urgentemente un’ispezione a 360° gradi, prima che accada l’irreparabile".