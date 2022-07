Controlli alla circolazione stradale nell'Acese: due denunce

I Carabinieri delle Stazioni di Acireale e Aci Castello, supportati dai colleghi del 12° Reggimento Sicilia, hanno attivato un dispositivo a largo raggio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare dei reati contro la persona e il patrimonio nonché alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Le attività hanno consentito di denunciare un 25enne e un 29enne, entrambi di Acireale, in quanto sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli senza essere in possesso della patente di guida perché mai conseguita.

Le diverse perquisizioni personali e veicolari operate hanno fornito riscontri utili ai militari che hanno sorpreso un 53enne di Aci Catena e un 23enne di Acireale in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente: entrambi sono stati pertanto segnalati, quali assuntori, alla Prefettura.