Cassibile, nascondeva cocaina in casa: 24enne arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo, supportati da unità cinofila del Nucleo di Nicolosi, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacenti hanno arrestato, in flagranza, un 24enne di Cassibile gravato da numerosi precedenti per reati in materia di droga.

Il presunto pusher ha capito di non avere scampo quando ha visto il Labrador antidroga “Ivan” dirigersi verso un piccolo scomparto ricavato accanto al contatore dell’elettricità, dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato 4 buste contenenti circa 21 grammi di cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato ed il giovane arrestato.