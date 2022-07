Acate, quattro campane per la Chiesa del Carmelo: domenica l'inaugurazione

Quattro campane per la chiesa del Carmelo. Alle due già esistenti, compresa quella del “maltempo” (suonata sin dal secolo XVIII per far cessare i fortunali), sono state aggiunte le due donate dal devoto e benefattore Rosario Cammarana, deceduto lo scorso anno. Saranno inaugurate domenica, alla presenza del vescovo di Ragusa mons. Giuseppe La Placa, che le benedirà durante la messa solenne in onore della Madonna. Il signor Cammarana prima di morire aveva lasciato alla parrocchia la somma necessaria per l’acquisto delle campane, che sono state realizzate dalla ditta Trebino di Genova. Esse riportano la frase “in memoria di Rosario Cammarana”. Tutto il nuovo impianto è stato elettrificato.