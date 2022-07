Modica Calcio, in rossoblù anche Mattia Balba 20 anni, difensore centrale, lo scorso anno nel Pontinia, Eccellenza laziale

Quarto colpo di mercato del Modica targato Danilo Radenza, Mattia Pitino e Salvo Di Raimondo. In rossoblù arriva il difensore centrale Mattia Balba, 20 anni lo scorso 15 febbraio, protagonista la passata stagione nel Pontinia, Eccellenza Lazio girone C, arrivato in prestito dalla Fermana. Nato a Vittoria, cresciuto nel settore giovanile della Sicula Leonzio, 1 presenza in D con il Sant’Agata, Balba è alto 1 metro e 87 centimetri, è un giocatore di prospettiva ma già fisicamente pronto, e, seppur giovane, ha già una buona esperienza nei campionati dilettantistici.