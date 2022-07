Incidente a Floridia, 3 auto coinvolte e un ferito in ospedale ( IL VIDEO)

Incidente stradale questo pomeriggio a Floridia con tre auto coinvolte e con un uomo finito al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I° di Siracusa. Il sinistro si è verificato in viale Vittorio Veneto alle 14,45, all'incrocio con via Giusti.

Una Yaris stava transitando lungo il viale in uscita verso Siracusa, quando una Peugeot, con alla guida un cittadino romeno, che voleva immettersi su via Giusti, l'ha tamponato.

L'urto è stato talmente violento che l'automobilista della piccola utilitaria ha perduto il controllo del mezzo e la Yaris ha finito la sua corsa sbattendo contro una Fiat Panda che si trovava in sosta.

Il 'botto' delle auto incidentate ha richiamato gli abitanti del Viale che hanno fatto scattare i soccorsi. Sul posto si è fermata una pattuglia della Guardia di finanza che si trovava a Floridia per un controllo del territorio, poi è arrivata la polizia municipale e un'ambulanza del 118. Il conducente della Yaris, G.V., 41 anni, aveva il volto sanguinante e dolori alle gambe. Per i soccorritori in loco, al momento del trasferimento in ospedale, il 41enne era vigile. Prestati i soccorsi al ferito, sul posto sono intervenuti due carroattrezzi per rimuovere la Peugeot e la Yaris. E' invece rimasto illeso il conducente della Peugeot. Toccherà alla polizia municipale ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.