Commemorazione funebre a Roma per Eugenio Scalfari

Sala della Protomoteca stracolma, stamattina in Campidoglio per la commemorazione funebre dedicata al fondatore de La Repubblica Eugenio Scalfari, scomparso il 14 luglio a 98 anni.

In prima fila, le figlie Enrica e Donata con la famiglia e il sindaco della città Roberto Gualtieri che ha aperto la cerimonia con un lungo discorso, seguito da un messaggio inviato dal presidente francese Emmanuel Macron e da un sentito ricordo di Walter Veltroni.

Fermata all'ingresso, la piccola folla rimasta fuori sta seguendo la mattinata dal maxischermo in Piazza Campidoglio.