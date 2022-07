Covid, nel Ragusano meno contagi ma più morti e ricoveri

Scende il numero dei positivi al Covid nel Ragusano ma aumentano morti e ricoveri in ospedale. I positivi, nel report Asp del 16 luglio, sono 6.412 contro i 6.885 del giorno precedente: 6.330 si trovano in isolamento domiciliare, 82 ricoverati in ospedale, rispetto ai 76 di ieri. I morti salgono a 582: nelle ultime 24 ore sono, infatti, deceduti un uomo di 96 anni di Ragusa e un 85enne di Vittoria. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 27 Acate, 92 Chiaramonte Gulfi, 585 Comiso, 24 Giarratana, 302 Ispica, 1.367 Modica, 52 Monterosso, 499 Pozzallo, 1.457 Ragusa, 163 Santa Croce Camerina, 416 Scicli, 1.246 Vittoria.