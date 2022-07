Modica, teatro per l'infanzia a Santa Maria del Gesù: martedì 19 in scena "Hansel, Gretel e il segreto della Strega"

Martedì 19 Luglio alle 18:30 a Modica Alta nel Chiostro Santa Maria del Gesù andrà in scena il quarto spettacolo della terza edizione de “Il Chiostro dei Piccoli”, la Rassegna estiva di Teatro per l'infanzia organizzata dall’Associazione Culturale “LAP” con la Direzione Artistica dell’ Associazione Culturale “Nave Argo”.

La compagnia Nave Argo sarà in scena con lo spettacolo “Hansel, Gretel e il segreto della Strega” interpretato da Giuseppe Brancato e Iridiana Petrone, anche autrice dei testi e della regia.

Hansel e Gretel sono due fratelli che giocano, ridono e qualche volta litigano. Hansel è un ragazzino generoso e coraggioso, Gretel è sensibile e gentile. Un giorno si inoltrano nel cuore del bosco e trovano una casetta piena di sorprese...e qualche segreto! Con l'aiuto di un corvo parlante un po' smemorato, qualche lacrima di pentimento e tanto divertimento, riusciranno a farci scoprire quanto sia bello avere un fratellino o una sorellina.

Uno spettacolo liberamente ispirato alla nota favola dei fratelli Grimm che, utilizzando le tecniche del teatro d'attore unite ad un originale uso delle musiche, propone diversi spunti di riflessione sulle dinamiche relazionali tra fratelli e sorelle. Il biglietto d’ingresso unico al botteghino sarà di 5 euro, ingresso gratuito per i bambini con meno di 3 anni.